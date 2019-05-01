Школьницу из Шымкента пригласили сразу 20 ВУЗов мира

Выпускница НИШ ФМН города Шымкент Сымбат Кушерова получила приглашение в 20 университетов Канады, Франции, США, Кореи и Швейцарии.

Девочка, которая планирует связать свое будущее с бизнесом и экономикой, еще не сделала свой выбор.

«Честно говоря, моей детской мечтой было стать архитектором. Но летом, 2016 году я получила возможность пройти месячный курс под названием «Робототехника и Менеджмент» в США. Именно здесь меня заинтересовала экономика. С тех пор я настроена на эту область. Моя мама тоже экономист. Думаю, еще и по этой причине я выбрала данную отрасль », — говорит Сымбат.

Она победительница различных республиканских и международных олимпиад, кандидат на «Алтын белгі». Сымбат также является «Лучшим студентом года» за 2015-2016 учебный год.

Выпускница НИШ еще не откликнулась на приглашение иностранцев. Но она рассматривает как один из вариантов «Hult International Business School» в Бостоне.

«Конечно, каждый студент мечтает получить образование за рубежом. Я была одной из них. Благодаря моему стремлению и упорству я достигла своей цели. Радостную новость моим родителям сообщили преподаватели из за рубежа. Даже ректор Бостонского университета написал письмо моему отцу. В тексте он просит о том, чтобы мой папа отправил меня учиться за границу, ведь это очень хороший шанс для моего будущего. Так же в письме говорится, что ректор очень хорошо понимает моего отца. Ведь у него тоже трое дочерей, как и в нашей семье», — говорит Сымбат Кушерова.

Стоит отметить, на этапе собеседования выпускница НИШ сразу сказала о вероятности того, что ее отец может не отпустить ее на учебу за границу. С учетом этой информации Серику Кушерову была отправлена подробная информация о Бостонском университете специальной бандеролью.

Сымбат, получившая приглашение из лучших ВУЗов мира, набрала 1580 баллов из 1600 во время теста SAT Reasoning. А показатель IELTS у нее 7,5 из 9.

Так же, она прошла специальный тест NUFYP для поступления в Назарбаев Университет и получила возможность на бесплатное обучение по программе «Direct Admission».