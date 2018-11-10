Опыт Назарбаев интеллектуальных школ будет распространяться в школах Шымкента.

Соответствующий меморандум был заключен между акимом Шымкента Габидуллой Абдрахимовым и председателем правления «Назарбаев Интеллектуальные школы» Куляш Шамшидиновой.

Цель меморандума — распространение опыта автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы» в области воспитания и обучения детей, управления организациями образования, а также повышение профессионального уровня педагогов в области развития инновационного образования в регионе.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы распространения передового педагогического опыта учебного заведения в другие школы и повышения качества инновационного образования в городе.

На основе меморандума учителя школ города будут перенимать передовой педагогический опыт Назарбаев Интеллектуальных школ.

Напомним, в рамках обновленного содержания образования курсы повышения квалификации прошли 11736 учителей школ города, 636 учителей прошли обучение уровневым программам, разработанным совместно с Кембриджским университетом и АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», курсы координаторов школ — 170, курсы подготовки школьных тренеров 482 педагога.