Шымкентский водоканал посетили специалисты из Узбекистана

Делегация состояла из представителей ташкентского учебного центра ‘Сузсаз’ и его выпускников. Это молодые специалисты, которых готовят к руководящим должностям в системе водоснабжения и канализации. Визит на ТОО ‘Водные ресурсы-Маркетинг’, один из этапов подготовки.

Представителям ташкентского водоканала было очень интересно познакомится с наработками шымкентских коллег, перенять некоторый опыт и узнать об эффекте, который принесли внедрение цифровых технологий и модернизация производства.