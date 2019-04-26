Шымкентский водоканал посетили специалисты из Узбекистана
Делегация состояла из представителей ташкентского учебного центра ‘Сузсаз’ и его выпускников. Это молодые специалисты, которых готовят к руководящим должностям в системе водоснабжения и канализации. Визит на ТОО ‘Водные ресурсы-Маркетинг’, один из этапов подготовки.
Представителям ташкентского водоканала было очень интересно познакомится с наработками шымкентских коллег, перенять некоторый опыт и узнать об эффекте, который принесли внедрение цифровых технологий и модернизация производства.
На специальной встрече с руководителями структурных подразделений ТОО ‘Водные ресурсы-Маркетинг’, узбекистанским коллегам рассказали о последних достижениях шымкентского водоканала. В частности о значительном снижении потерь питьевой воды до 16%(в Ташкенте она составляет 26%), внедрении передающих устройств, применении ГИС (геогрфическая информационная система) в повседневной деятельности, о гидродинамическом моделировании и его режиме и других перспективных наработках.
После конференции гостям показали технику, которой пользуется шымкентский водоканал. Особого внимания заслужил комплекс телеметрического исследования канализационных систем. Он позволяет выявлять повреждения и заблаговременно реагировать на угрозу аварии. Узбекистанцы призадумались над приобретением подобного комплекса.
Показали коллегам из Узбекистана и основные объекты хозяйства ТОО ‘Водные ресурсы-Маркетинг’- водозаборы и комплекс очистных сооружений. Своим визитом гости остались очень довольны.
‘Мы узнали много нового и интересного. В частности, нас заинтересовал метод реконструкции с выносом приборов учета в подвал-будем внедрять этот метод у себя. И, конечно, нам интересна новая техника и оборудование, которую использует шымкентский водоканал. Ваша предприятие, настоящий флагман отрасли по СНГ’- высказал свое мнение руководитель делегации Донанбай Казибеков.