Шымкентский вуз попал в рейтинг лучших университетов мира по версии QS

В рейтинге лучших университетов мира по версии глобального аналитического агентства Quacquarelli Symonds (QS) в 2019 году оказались сразу 10 вузов из Казахстана, передает Today.kz.
Лучшая позиция у КазНУ имени аль-Фараби (Алматы) – 220.
На 394 месте в рейтинге вместе с Варшавским университетом разместился ЕНУ имени Гумилева (Нур-Султан). 464 место занял Казахский национальный технический университет имени Сатпаева (Алматы).
Всего в рейтинге 1000 строк.
В первой половине топ-листа оказались также ЮКГУ имени Ауэзова (Шымкент) и Казахский национальный педагогический университет имени Абая (Алматы). Они разместились на 480 и 481 позициях соответственно.
Карагандинский государственный университет имени Букетова разделил 651-700 строки с вузами из Японии, Израиля, Южной Кореи, ОАЭ и Таиланда. На этих же позициях в рейтинге Казахский национальный аграрный университет и КБТУ (Казахстанско-Британский технический университет).
Карагандинский политех (КарГТУ) занял строчку с 751 по 800. С 801 по 1000 позицию в рейтинге расположился Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Аблайхана.
Лидером рейтинга стал Массачусетский технологический институт. Следующие три строки также занимают вузы США – Стэнфордский, Гарвардский и Калифорнийский технологический университеты.
Замыкает пятерку Оксфордский университет (Великобритания), за ним следует Кембридж.
Седьмое место у Швейцарского федерального технологического института (Цюрих). Восьмое занял Имперский колледж Лондона, девятое – университет Чикаго. Топ-10 замыкает Университетский колледж Лондона.
Среди российских вузов лучшее место у МГУ имени Ломоносова – 90 строка рейтинга.
Наш КазНУ опередил в рейтинге Санкт-Петербургский государственный университет (235 место), Новосибирский государственный университет (244), Томский государственный университет (277), МГТУ имени Баумана (299), Московский физико-технический институт (312) и МГИМО (355).