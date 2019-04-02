Шымкентский вуз попал в рейтинг лучших университетов мира по версии QS

В рейтинге лучших университетов мира по версии глобального аналитического агентства Quacquarelli Symonds (QS) в 2019 году оказались сразу 10 вузов из Казахстана, передает Today.kz.

Лучшая позиция у КазНУ имени аль-Фараби (Алматы) – 220.

На 394 месте в рейтинге вместе с Варшавским университетом разместился ЕНУ имени Гумилева (Нур-Султан). 464 место занял Казахский национальный технический университет имени Сатпаева (Алматы).

Всего в рейтинге 1000 строк.

В первой половине топ-листа оказались также ЮКГУ имени Ауэзова (Шымкент) и Казахский национальный педагогический университет имени Абая (Алматы). Они разместились на 480 и 481 позициях соответственно.

Карагандинский государственный университет имени Букетова разделил 651-700 строки с вузами из Японии, Израиля, Южной Кореи, ОАЭ и Таиланда. На этих же позициях в рейтинге Казахский национальный аграрный университет и КБТУ (Казахстанско-Британский технический университет).

Карагандинский политех (КарГТУ) занял строчку с 751 по 800. С 801 по 1000 позицию в рейтинге расположился Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Аблайхана.

Лидером рейтинга стал Массачусетский технологический институт. Следующие три строки также занимают вузы США – Стэнфордский, Гарвардский и Калифорнийский технологический университеты.

Замыкает пятерку Оксфордский университет (Великобритания), за ним следует Кембридж.

Седьмое место у Швейцарского федерального технологического института (Цюрих). Восьмое занял Имперский колледж Лондона, девятое – университет Чикаго. Топ-10 замыкает Университетский колледж Лондона.

Среди российских вузов лучшее место у МГУ имени Ломоносова – 90 строка рейтинга.

Наш КазНУ опередил в рейтинге Санкт-Петербургский государственный университет (235 место), Новосибирский государственный университет (244), Томский государственный университет (277), МГТУ имени Баумана (299), Московский физико-технический институт (312) и МГИМО (355).