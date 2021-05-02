Общественники составили собственный рейтинг акимов страны.

В рамках исследования были изучены руководители 14 областей и 3-х городов Казахстана.

Чиновников оценивали по критерию открытости и результативности в решении проблем строительной, производственной, транспортной и нефтесервисной отраслей.

Инициатор исследования — Союз строителей Казахстана в партнерстве с Союзом транспортников Казахстана и Союзом камнеобратывающей отрасли.

При составлении «Рейтинга акимов» учитывалась их отзывчивость, способность оперативно решать проблемные вопросы строителей.

Рейтинг был составлен на основе следующих пунктов:

1) реакция акима на письмо о встрече общественными объединениями;

2) замер общественного мнения на предмет открытости акима на основе отзывов предпринимателей в каждом регионе;

3) открытость и оперативность акима в социальных сетях.

На первых строчках рейтинга:

1. Нур-Султан 99%

2. Шымкент 98%

3. Жамбылская область 97%

«Середняки»:

4. Северо-Казахстанская область 96%

5. Туркестанская область 91%

6. Восточно-Казахстанская область 89% 7. Атырауская область 88%

8. Западно-Казахстанская область 87% 9. Костанайская область 85%

10. Кызылординская область 82%

11. Актюбинская область 81%

12. Акмолинская область 80%

13. Павлодарская область 79%

14. Мангистауская область 73%

А самый низкий рейтинг:

15. Карагандинская область 71%

16. Алматинская область 48%

17. Алматы