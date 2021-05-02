Общественники составили собственный рейтинг акимов страны.
В рамках исследования были изучены руководители 14 областей и 3-х городов Казахстана.
Чиновников оценивали по критерию открытости и результативности в решении проблем строительной, производственной, транспортной и нефтесервисной отраслей.
Инициатор исследования — Союз строителей Казахстана в партнерстве с Союзом транспортников Казахстана и Союзом камнеобратывающей отрасли.
При составлении «Рейтинга акимов» учитывалась их отзывчивость, способность оперативно решать проблемные вопросы строителей.
Рейтинг был составлен на основе следующих пунктов:
1) реакция акима на письмо о встрече общественными объединениями;
2) замер общественного мнения на предмет открытости акима на основе отзывов предпринимателей в каждом регионе;
3) открытость и оперативность акима в социальных сетях.
На первых строчках рейтинга:
1. Нур-Султан 99%
2. Шымкент 98%
3. Жамбылская область 97%
«Середняки»:
4. Северо-Казахстанская область 96%
5. Туркестанская область 91%
6. Восточно-Казахстанская область 89% 7. Атырауская область 88%
8. Западно-Казахстанская область 87% 9. Костанайская область 85%
10. Кызылординская область 82%
11. Актюбинская область 81%
12. Акмолинская область 80%
13. Павлодарская область 79%
14. Мангистауская область 73%
А самый низкий рейтинг:
15. Карагандинская область 71%
16. Алматинская область 48%
17. Алматы