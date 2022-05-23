Самый доступный газ в Казахстане

Казахстан занял первое место в рейтинге стран по доступности газа для населения, передает OTYRAR со ссылкой на РИА Новости.

На втором месте по дешевизне газа расположилась Россия, на третьем Белоруссия. Пятерку стран замыкают Турция и Венгрия. Ценообразование голубого топлива анализировали эксперты РИА Рейтинг. К слову, доступность газа для конечного потребителя определялась не только его стоимостью, но и уровнем дохода граждан.

«Первое место по доступности газа для населения занял Казахстан, среднестатистический житель которого на свою среднемесячную зарплату может приобрести 8,6 тысячи кубометров газа. Зарплаты здесь относительно невысокие, однако цены на газ самые низкие из всех стран, участвующих в рейтинге. Второе место заняла Россия с 7,4 тысячи кубометров», — говорится в рейтинге.

А вот европейский рынок газа испытал значительное повышение цен. Стоимость голубого топлива в 2021 году выросла в 26 странах Европы, причем больше всего — в Болгарии, Греции и Молдавии, отмечают аналитики.