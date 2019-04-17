Сократить количество разводов среди молодежи вполне реально.

По словам Жандоса Калтаева, руководителя отдела по делам семьи и молодежи г.Шымкента в Жамбыльской области удалось сократить количество разводов при помощи общественности. Действенные методы доверительных бесед с супругами помогли сохранить семьи, не доведя их до развода.

«В рамках проекта «Бакытты отбасы — Счастливая семья», в Жамбыльской области был опыт, наглядный пример 50 человек обратились с заявлением о разводе, с ними разговаривали психологи и зрелые люди, и 15 человек забрали заявление. То есть 15 человек решили сохранить свои семьи. Данную практику мы хотим внедрить здесь, в Шымкенте.»

Положительные Изменения в стране начинаются с каждого из нас, качества характера напрямую зависят от воспитания в семье, считает госпожа Оразкуль Асанова, депутат Мажилиса Парламента РК, которая приехала в Шымкент, чтобы пообщаться с молодежью на темы гендерного воспитания. На встрече с молодежью Шымкента она призывала каждого возродить моральную и духовную культуру своего народа.

Оразкуль Асанова, депутат мажилиса парламента РК: «Цель моего приезда — обсудить самый наболевший вопрос общества — разводы и почему они происходят. Разваленные семьи влияют на все общество в целом. И отечество начинается с семьи, поэтому чтобы укрепить страну, нужно начинать с крепких семей.»

Три кита на котором держится любое цивилизованное общество — это семья, дети и молодежь, считают чиновники. Для того чтобы вырастить поколение целостных личностей и сократить количество разводов, акимат г.Шымкента планирует внедрить как можно больше программ по гендерному воспитанию молодежи.