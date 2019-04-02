В Казыгуртском районе Туркестанской области следователь спас мужчину, который пытался покончить жизнь самоубийством.

В ночь на 2 апреля, примерно в 1 ч. 30 мин, в дом старшего следователя старшего лейтенанта полиции Казыгуртского РОП Серика Туймебаева прибежала соседка с криками, что ее муж повесился.

Полицейский оперативно отреагировал и не теряя времени, вытащил мужчину из петли, оказал ему еще до прибытия скорой, первую медицинскую помощь. Затем он сообщил о происшествии в дежурную часть отдела полиции. В данное время мужчина находится в больнице, его состояние удовлетворительное. В свою очередь, полицейские устанавливают причину попытки суицида.

Жанар Есенбекова