Спасатели юга отправились на помощь в северные регионы.

В выходные дни выпавшие осадки в виде дождя и мокрого снега спровоцировали значительный приток воды на водные объекты в северных регионах. А в Карагандинской области в результате обильного снеготаяния в нескольких населенных пунктах и на автодорогах произошли переливы.

Во всех регионах усилены группировки сил и средств, которые в любую минуту готовы отправиться на помощь жителям паводкоопасных регионов. Не остались в стороне и спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС г.Шымкент.

Под руководством начальника Департамента по ЧС полковника гражданской защиты Н.Дербисова и его заместителя полковника Е.Бахаева в ночь с 31 марта на 1 апреля 21 человек личного состава, 5 единиц автомобильной техники повышенной проходимости и 5 моторных лодок были приведены в готовность. Первого апреля рано утром в 05 часов приведенные в готовность силы и средства были отправлены в город Нур-Султан для дальнейшего распределения в районы, где возможны осложнения паводковой обстановки.

Отметим, что автотехника укомплектована всеми необходимыми водолазными снаряжениями и шанцовыми инструментами. Для автономной работы имеется запас продуктов питания и горюче-смазочных материалов. На базе спасательного отряда проводен смотр сил и средств привлекаемых к мероприятиям по предупреждению и ликвидации возможных ЧС.

Руководство Департамента по ЧС г.Шымкент постоянно держит связь с коллегами из Департаментов по ЧС паводкоопасных регионов. По их сообщениям местными исполнительными органами и всеми заинтересованными государственными органами проводится комплекс мероприятий, направленные на предотвращение подтопления и оказания помощи населению.