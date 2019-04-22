В Жетысае трех несовершеннолетних сестер выписали из больницы и разместили в «Центр адаптации несовершеннолетних», а полуторагодовалого ребенка этой семьи привезли в шымкентский Дом малютки.

Об этом сообщило Управление образования Туркестанской области. В официальном сообщении говорится том, что для охраны прав несовершеннолетних управлением были предприняты определенные меры.

«Три несовершеннолетние сестры, которые с 11 апреля 2019 года находились в районной больнице, были выписаны 20 апреля 2019 года в связи с выздоровлением.

На основании решения «Комиссии по делам несовершеннолетних и охраны их прав» от 18 апреля 2019 года:

— 20 апреля 2019 года трое несовершеннолетних сестер размещены в КГУ «Центр адаптации несовершеннолетних» управления по делам семьи, детей и молодежи г.Шымкент;

— полуторагодовалый ребенок этой семьи помещен в КГУ «Специализированный дом ребенка» управления здравоохранения г. Шымкент», — сообщает управление образования.

Женщина, сожительница отца несовершеннолетних, в связи с беременностью (30 недель) на основании решения суда переведена под домашний арест.

Следственные мероприятия продолжаются.

Несовершеннолетние находятся под постоянным наблюдением психологов, им оказывается квалифицированная психологическая помощь.

Данное дело находится на контроле у областного прокурора.

Напомним, что жуткое происшествие случилось в Жетысае. Три сестры 2003, 2005 и 2007 годов рождения почти два года подвергались истязаниям со стороны 28-летней мачехи, которая загоняла им иглы под ногти, заставляла пить жидкость для мытья посуды, для нанесения ран использовала плоскогубцы и шампуры.