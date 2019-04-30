Теперь стоимость входного билета в дендропарк Шымкента составляет 100 тенге, бесплатно смогут посещать — дети, школьники, студенты, а также многодетные матери, граждане с ограниченными возможностями, ветераны и пенсионеры.

Об этом сообщил заместитель акима города Данат Жумин на своей странице в Facebook: «Предложение о том, чтобы сделать вход в дендропарк бесплатным вызвало большую дискуссию среди горожан. Я получил множество сообщений в социальных сетях от наших жителей, которые высказались резко против такого шага…

Люди выразили опасения, что парк станет пристанищем для бездомных, местом распития алкогольных напитков, массовых гуляний, одним словом местом притяжения для тех, кто обязательно разрушит спокойную атмосферу и гармонию парка…

Предложение также не поддержали инстанции, чьё согласование необходимо для принятия решения об изменении цены за вход в особо охраняемые природные территории. Свой отказ они мотивировали тем, что дендропарку и без того не хватает финансирования на поддержание своей деятельности, а без платного входа ситуация усугубится.

Вместо введения бесплатного входа, эти структуры инициировали повышение стоимости билета в пределах 200-500 тенге.

После долгих споров на эту тему мы пришли к компромиссу. Согласовали бесплатный вход для большей категории посетителей. Согласно утверждённой позиции Для всех остальных горожан цена входного билета составит 100 тенге».

Постановление подписано акимом города.

Вопрос для финального утверждения будет вынесен на ближайшую сессию маслихата.