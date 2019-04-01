Сегодня, 1 апреля, в Шымкенте в одном из частных детских садов, который расположен в 11 микрорайоне пропали двое шестилетних воспитанников.

Пропажу обнаружили в пять часов вечера, когда по словам охранника, в дошкольное учреждение приходят за детьми много родителей. Уследить за всеми у него возможности не было.

По заявлению о пропаже детей, был поднят весь личный состав Енбекшинского РОВД. Обнаружить потерявшихся удалось довольно-таки далеко — в микрорайоне Север. По словам малышей, один из них собирался пригласить в гости своего одногруппника и показать ему свой дом, но дети заблудились.

Родители поблагодарили сотрудников полиции за оперативность.

Как стало известно со слов заведующей детским садом, камеры установлены, но в тот момент не работали.