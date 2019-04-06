В старой части Туркестана проведут реконструкцию всей инфраструктуры старого города (водоснабжение, газоснабжение и т.д.), провести капитальный ремонт 5 улиц и средний ремонт 27 улиц города, общей протяженностью 62 км.

В городе Туркестан прошла очередная XXXVII сессия областного маслихата шестого созыва. В заседании под председательством депутата областного маслихата Туркестанской области Н. Абишева приняли участие аким Туркестанской области Умирзак Шукеев, председатель областной территориальной избирательной комиссии, акимы и секретари маслихатов городов и районов, руководители областных управлений и организаций, представители СМИ.

На повестке дня было рассмотрено 28 вопросов. В частности, был рассмотрен ряд вопросов по утверждению схемы управления Туркестанской области, реорганизации 24 управлений области, о проделанной работе по пополнению доходной части бюджета Туркестанской области и выявлению новых резервов роста доходов, о ходе реализации проектов государственно-частного партнерства акимата области.

На совещании с докладами выступили руководители областных управлений и организаций. Также на сессии депутаты высказали свои предложения. Аким области Умирзак Шукеев озвучил планы на предстоящий период, представил новые проекты, которые будут реализованы в Туркестанской области и обозначил конкретные задачи.

«Перед нами ставится задача по развитию Туркестанской области, улучшению социального положения жителей и создания условий для развития экономики и бизнес-среды. В этих целях нам необходимо сконцентрироваться на решении конкретных задач, которые позволят придать импульс развитию нашего региона. Для достижения этой цели я определил 5 основных направлений по которым нам необходимо усиленно вести работу. Это развитие самого города Туркестан, развитие районов, городов, развитие индустрии и развитие агропромышленного комплекса», подчеркнул У. Шукеев.

В завершение глава области отметил, что реализация данных проектов будет способствовать повышению экономического положения региона, улучшению благосостояния населения.

«Задача стоит не просто выстроить областной центр, а еще и центр тюркской культуры. Конкретные проекты здесь – строительство административно-делового и духовного центров, куда в общей сложности входит порядка 89 объектов.

Кроме того, нельзя забывать о развитии старой части города, необходимо провести реконструкцию всей инфраструктуры старого города (водоснабжение, газоснабжение и т.д.), провести капитальный ремонт 5 улиц и средний ремонт 27 улиц города, общей протяженностью 62 км. Также планируется благоустроить центральные улицы общей протяженностью 42 км (обеспечить освещение улиц, тротуарные дорожки, арычные каналы, малые архитектурные решения и т.д.). Люди должны почувствовать улучшения уже летом этого года», сказал аким области.

Пресс-служба акима Туркестанской области