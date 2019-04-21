Узбекистанцы, пострадавшие в ДТП в Казахстане, спецбортом были доставлены в Ташкент, сообщает Podrobno.uz.

«21 апреля в 04:40 утра спецборт доставил в Ташкент пострадавших граждан Узбекистана, которые госпитализированы в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи Минздрава для дальнейшего лечения. Тела 3 погибших граждан будут доставлены в Узбекистан после полного завершения процедур идентификации», – сообщили в МЧС.

Напомним, что 20 апреля в 05:09 в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана на 181-м км трассы «Шымкент – Алматы» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса, в котором находилось 49 человек. В результате ДТП погибли 11 человек, в том числе трое граждан Узбекистана. Травмы различной степени тяжести получили 32 человека, среди которых 13 узбекистанцев.

По поручению Шавката Мирзиёева в экстренном порядке 20 апреля была создана правительственная комиссия, в состав которой вошли представители министерств по чрезвычайным ситуациям, иностранных дел, внутренних дел, здравоохранения и других ведомств. В тот же день члены комиссии спецбортом вылетели на место происшествия для организации оказания помощи пострадавшим и изучения причин ДТП.