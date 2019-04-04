Такое предложение прозвучало на совещании в акимате города Нур-Султан, посвященном вопросу укрепления общественного порядка и безопасности в увеселительных заведениях и других местах массового досуга граждан, передает Елорда Инфо .

«Большая часть нарушений порядка происходит после распития спиртных напитков. В этой части мы направили соответствующее предложение ограничить реализацию алкоголя в ресторанах, барах, кафе с 23.00 до 08.00 следующего дня», — сказал начальник Управления местной полицейской службы Департамента полиции столицы Госман Жакин.

В этом году владельцы злачных мест получили 41 представление для устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений.

«За нарушение требований к употреблению табачных изделий привлечено 86 руководителей заведений, за допущение нахождения несовершеннолетних в развлекательных заведениях в ночное время без сопровождения законных представителей возбуждено 115 административных производств», — отметил Госман Жакин.

С ноября 2018 года изменен принцип работы патрульной службы. Большая часть автомобильных патрулей переведена на пешее несение службы в жилых массивах.

«Наряды нацелены на предотвращение правонарушений на улице и в общественных местах. Как вы, наверное, уже заметили, практически во все праздничные и выходные дни рядом с увеселительными заведениями дежурят сотрудники полиции», — добавил начальник Управления местной полицейской службы Департамента полиции столицы.

По словам представителей правопорядка, негативно на безопасности клиентов и их имущества сказывается неограниченный режим работы отдельных заведений. Как правило, основная часть сообщений о нарушениях поступает с 12 ночи до 6 утра.

Всего в органы полиции с начала года поступило более 3 тысяч звонков, так или иначе связанных с нарушением порядка в увеселительных заведениях столицы.