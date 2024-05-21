В Шымкенте ведется борьба с незаконным оборотом алкоголя и сигарет

Количество индивидуальных предпринимателей, занимающихся торговлей алкогольной продукцией в Аль-Фарабийском районе Шымкента , достигло 400.

Чтобы осуществлять деятельность в рамках закона, управлением государственных доходов была проведена внеплановая тематическая проверка. Были составлены протоколы и направлены в специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям.

Талгатбек Саттаров, главный специалист отдела налогового администрирования управления государственных доходов по Аль-Фарабийскому району:

«В апреле и мае на территории Аль-Фарабийского района Шымкента была проведена проверка с целью предотвращения незаконной реализации акцизной продукции. В ходе рейдовых мероприятий в незаконном обороте выявлено 11 327 бутылок алкогольной продукции, 4 859 табачных изделий. В отношении налогоплательщика, совершившего правонарушение, были приняты меры».