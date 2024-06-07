Градус вне закона: нелегальный оборот алкоголя в Шымкенте

Около 10 тысяч литров суррогатного алкоголя изъяли сотрудники департамента экономических расследований в Шымкенте.

Представители ведомства сообщили, что злоумышленники изготавливали суррогат подпольно — в своих домах и на складах. Эксперты утверждают, что сомнительная продукция не проходила специальную экспертизу и опасна для здоровья. Четыре из пяти, выявленных по этому поводу фактов, направлены в суд.

Алмас Манатулы, заместитель начальника ДЭР г. Шымкента:

«По уголовным делам выявлено 9 900 единиц алкоголя. Это всё было изготовлено в подпольном цехе, в гаражах и сараях, в условиях не соответствующих санитарным требованиям. Если алкоголь и так вреден для здоровья, то он еще более опасен, когда его производят нелегально и он не соответствует государственному стандарту. По уголовному делу назначена специальная экспертиза»

За 5 месяцев этого года департаментом экономических расследований выявлено 57 уголовных дел. Сейчас завершено 35 из них. Среди прочего: Написание фальшивых счетов-фактур, Уклонение от уплаты налогов, Хищение вверенного имущества, создание нелегального игорного бизнеса и финансовой пирамиды.

Алмас Манатулы, заместитель начальника ДЭР г. Шымкента:

«Мы выясним и проанализируем сведения о купленном имуществе, когда был причинён ущерб, откуда взялись средства на покупку недвижимости. Если это приобретено на заработанные нелегальным способом деньги, и это будет доказано в суде, то имущество подлежит изъятию и передано в собственность государства»

С начала года государству был нанесен ущерб в размере шести млрд-ов тенге, четыре из которых взысканы, по решению суда.