За 2 месяца 2019 года по республике в рамках мониторинга безопасности продукции исследовано 10430 проб продукции, из них несоответствующими выявлены 1818 проб, что составило 17,4%

Основными нарушениями требований технических регламентов являются: нарушение производителями правил маркировки – 74,4 %, несоответствие требованиям безопасности -12,1%, а также несоответствие заявленным свойствам или физико-химическим показателям – 13,5 %, что является обманом потребителей, — сообщает Комитет охраны общественного здоровья МЗ РК.

Несоответствия выявлены в следующих товарных группах пищевой продукции: мясопродукты – 18,1%, мясо птицы – 12,8%, рыба – 10,2%, масложировая – 2,8%, молокопродукты — 11,1%, кондитерские изделия – 13,7% , кулинарные изделия – 3,4%, хлебопродукты – 1,3%, мука и мукомольные изделия — 5,8%, овощи и фрукты – 8,5%, консервированная продукция – 6,0%, соковая продукция – 2,2%, алкогольные напитки -1,2%, БАДы – 0,5% и др.

По фактам выявленных нарушений субъектам предпринимательства было выдано 334 предписания об устранении нарушений требований законодательства Республики Казахстан, с обязательным разъяснением порядка его устранения.

По результатам внеплановой проверки по фактам выявления несоответствующей продукции возбуждено 130 дел об административных правонарушениях, наложено штрафов на сумму свыше 9 млн тенге. Изъято с реализации более 1,5 тонн несоответствующей продукции, в том числе пищевой продукции.