Шымкентцы тратят на еду 55% зарплаты

Цены на продукты растут с каждым годом, и казахстанцам всё сложнее сводить концы с концами. Сегодня на еду уходит больше половины всех семейных расходов. Это серьёзный сигнал: чем больше тратим на питание, тем меньше остаётся на другие важные вещи — одежду, лечение, образование и отдых. Всё это напрямую влияет на качество жизни.

По данным аналитиков Finprom, за последние два десятилетия казахстанцы стали тратить на еду значительно больше. В 2004 году на продукты питания уходило около 45% всех расходов семей, спустя 20 лет эта доля выросла до 55%. Самый высокий показатель был зафиксирован в 2020 году — 58% всех трат. Сейчас особенно заметна разница между регионами: в экономически развитой Астане в прошлом году жители тратили на продукты около 49%, в Шымкенте — 55%, тогда как в Туркестанской области — целых 62%.

При этом казахстанцы не экономят на продуктах. За последние годы люди стали есть вдвое больше мяса, увеличилось потребление рыбы, морепродуктов и сладостей. Казахстанцы с сожалением признают: продуктовая корзина буквально «съедает» зарплаты и пенсии.

«120-130 тысяч тенге в месяц. Я пенсию получаю 220 000, 130 тысяч отдаю на продукты, а еще лекарства, комуслуги надо платить», — говорит покупательница.

«Где-то тысяч 30 я трачу, почти что половина, пенсия маленькая», — говорит пенсионерка.

«Я трачу на продукты 70-80 тысяч, это больше половины от моей зарплаты», — говорит покупатель.

По словам экспертов, многие предприниматели не могут платить больше. Компенсировать рост затрат сложно. Повышение зарплат сказывается на ценах, а они, в свою очередь, зависят от конкуренции и покупательской способности населения.

Талгат Игликов, финансист: «Бизнес не успевает коррелировать, он не находит возможностей возместить фонд оплаты труда, он зажат между себестоимостью и рыночной возможностью. Это красный маркер для макроэкономики и управленцев странового масштаба, нужны экономические реформы».

Эксперты подчеркивают: в развитых странах на еду уходит до 10% доходов, в развивающихся — до 30%. А значит Казахстан не входит даже в список развивающихся. Кроме того, в следующем году, когда НДС поднимут, продукты могут подорожать ещё больше. Это значит, что расходы казахстанских семей на продукты вновь возрастут, а уровень жизни снизится.