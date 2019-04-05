Общественный фонд «Аман-саулык», занимающийся вопросами общественного здравоохранения, провёл социальный эксперимент, чтобы выяснить, как отреагируют жители Алматы на просьбу студента, который просит прохожих помочь ему приобрести алкоголь.

Молодой человек обращался к прохожим с просьбой приобрести алкоголь в соседнем магазине, так как ему нет 21 года. Реакция людей была однозначной, почти каждый согласился оказать помощь в приобретении алкоголя. Лишь немногие заняли активную гражданскую позицию и ответили отказом.

Сегодня Казахстан занимает первое место в Центральной Азии по количеству пьющих людей от 15 лет и старше. На душу населения, начиная с 15 лет, потребление алкогольных напитков на 1 человека занимает почти 9 литров в год. 65% из которых составляют крепкие алкогольные напитки.

Так, в начале 2019 года Фонд провел опрос среди студенческой молодежи Алматы, результаты которого показали, что 38% студентов впервые попробовали алкоголь до 16 лет, 37% с 16 до 18 лет, 20% с 18 до 21 года и лишь 5% после 21 года. Главной причиной популярности алкоголя среди молодежи являются легкая доступность спиртных напитков.

Бахыт Туменова, Президент ОФ «Аман-саулык», отметила: «Задачей эксперимента было выяснить, как отнесутся рядовые алматинцы к просьбе молодого человека и как работает законодательное ограничение на продажу алкоголя до 21 года в крупнейшем мегаполисе Казахстана? Эксперимент показал, что гражданская позиция наших сограждан недостаточно активна. Ведь эффективное исполнение законодательных запретов и ограничений, заключается в повышении личной ответственности каждого гражданина и его готовности изменяться самому и изменять мир вокруг себя».

Всемирная организация здравоохранения признала, что алкоголизм является хроническим, прогрессирующим и смертельным заболеванием, поэтому лечение заключается в полном отказе от любой дозы алкоголя. Кроме того, ученые признали даже небольшие порции алкоголя опасными для здоровья человека. Его регулярное употребление на 20% повышает шансы на преждевременную смерть в любом возрасте, контролировать употребление невозможно.

Деятельность Общественного Фонда «Аман-саулык» нацелена на системный подход к управлению факторами риска. Акция, организованная Фондом, призывает жителей и гостей Алматы ответственно относиться к собственному здоровью.