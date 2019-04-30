В Клинике флебологии и лазерной медицины прошел круглый стол по проблемам развития амбулаторной хирургии в проктологии и флебологии.

Гость клиники — врач с многолетним стажем, хирург-флеболог из Латвии Владислав Семенюк поделился своим опытом и рассказал о передовых технологиях лечения заболеваний вен.

Обсудить тенденции развития амбулаторной хирургии в проктологии и флебологии собрались ведущие хирурги-флебологи Шымкента. Приглашенный из Латвии ведущий специалист, хирург Владислав Семенюк рассказывает о своем многолетнем опыте в этой области. Вот уже больше 15 лет в Риге он оперирует людей с заболеваниями вен, используя при этом передовые, малотравматичные технологии.

Владислав Семенюк: «Тема «Амбулаторные методики для лечения варикозного расширения вен и геморроидальной болезни, какие возможности есть, перспективы есть здесь в Казахстане» и, конечно, если у коллег есть вопросы или даже пусть будет здоровая дискуссия — было бы интересно подискутировать».

Зарубежный хирург-флеболог делится своим опытом лечения пациентов. Он поможет шымкентским докторам проводить операции еще на более высоком уровне. Малотравматичные методы лечения в Клинике лазерной медицины и флебологии Шымкента используют вот уже несколько лет. В стенах клиники работают по принципу – хирургия одного дня.

«У нас в клинике эти операции выполняются около двух лет, мы уже под тысячу операций этих сделали. И все они успешные. Как мы выразились, амбулаторная хирургия за один час в случае варикоза и за два часа в случае геморроя, человек получает лечение, излечивается полностью и ему нет надобности больше обращаться к врачу по этой проблеме», — рассказал Талгат Сартаев, врач-флеболог.

В Клинике флебологии и лазерной медицины лечат варикозное расширение вен, проводят операции в области проктологии и гинекологии, а также лазерные аппаратные косметические процедуры. Постоянный обмен опытом с ведущими специалистами Европы позволяет врачам клиники применять новейшие достижения медицины на практике.

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