В пункте пропуска «Карасу» на участке Кордайского пограничного отряда задержан 23-летний казахстанский гражданин, следовавший из Кыргызской Республики на автомашине «Даф».

При применении инспекционно-досмотрового комплекса в автомобиле (в кузове и прицепе) были обнаружены табачные изделия различных марок (с акцизной маркой Таджикистана), сообщает пресс-служба ПС КНБ РК.

Общее количество задержанного товара составило — 418 144 пачек сигарет. Незаконный груз передан сотрудникам Департамента государственных доходов по Кордайскому району.