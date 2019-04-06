В Шымкенте решается проблема дефицита мест в студенческих общежитиях. Закрыть вопрос с их нехваткой в городе планируется в 2020 году.

Сегодня, 6 апреля, аким Шымкента Габидулла Абдрахимов торжественно открыл новое общежитие. Глава города отметил, что сегодня созданы все условия для получения качественного образования в Южно-Казахстанском педагогическом университете.

Из-за роста популярности этого вуза, а также приезжих студентов-иностранцев назрела необходимость увеличить количество общежитий. В общем в стенах этой альма-матер образование получают более 5000 студентов. Сегодня, сдали в эксплуатацию новое общежитие. Современный проект рассчитан на 350 человек, общежитие построено по всем современным стандартам и оборудовано всеми необходимым для студентов.

Сейчас в 48 учебных заведениях города обучаются более 123 тысяч студентов. В 39 общежитиях при вузах проживают около 7600 студентов. 8000 студентов нуждаются в местах в общежитиях. Проблему во многом решит строительство общежития в микрорайоне Туран.

Уже выделен участок в 8 га, на котором за счет инвестиций СПК «Shymkent» будет построено общежитие на 5000 мест. Кроме того, на основе договора с АО «Финансовый центр» начато строительство общежитий на 200 и 350 мест на средства частных застройщиков. А Южно-Казахстанская фармакадемия планирует реконструировать имеющееся здание под общежитие на 450 мест.

Жания Алимжан