Больше полусотни деревьев высадили на территории небольшого сквера перед детской железной дорогой на стадионе Кажимукана.

Экологическая акция «Шымкент — зеленый город» собрала сотрудников городской палаты предпринимателей и бизнес-леди из совета деловых женщин.

Всего в акции вызвались принять участие порядка 30 человек. Приобрели и высадили деревья предприниматели Шымкента за свои средства. Так, сквер пополнился десятками лиственных деревьев — липами, платанами — они дадут спасительную тень в южную жару. Акцию планируют проводить ежегодно.

Турар Ахметов, руководитель управления туризма г.Шымкента :»Как вы знаете, Шымкент в переводе «зеленый город», и наша цель как управления городского акимата, так всех структур, которые причастны к сегодняшнему событию, сделать так чтобы наш город стал еще зеленее, чтобы на самом деле можно было назвать «Жас кала», это частичка того, что мы можем сделать, чтобы Шымкент стал по-настоящему зеленым городом».