В Шымкенте вместо детской железной дороги могут построить велодорожку. Об этом на очередном собрании партии «Нур Отан» сообщил аким города Габидулла Абдрахимов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам акима, по данному вопросу необходимо провести общественное слушание. Так как в последнее время среди жителей возник вопрос, так ли необходима детская железная дорога.

«Наверное, лучше построить там велодорожку. Допустим, если построить 7-километровую велодорожку от Центрального стадиона до дендропарка, возрастет число жителей, придерживающихся здорового образа жизни. Пока мы рассматриваем этот план. Я хочу сказать жителям города, что мы готовы решить все вопросы совместно с ними. Шымкент — наш общий дом. Давайте найдем выход вместе, мы учтем все ваши предложения», — сказал аким города.

Отметим, ранее детская железная дорога в Шымкенте вышла из строя.