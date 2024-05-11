Решена судьба детской железной дороги Шымкента

Эту историю обсуждали десятки лет. Судьба детской железной дороги, наконец, решена передает OTYRAR.

Начнем с истории этого объекта.

ДЕТСКАЯ СТАНЦИЯ

Шымкентская детская железная дорога носила имя Героя Советского Союза-Гани Муратбаева. Решение о строительстве железной дороги было принято в 1979 году, причем открыть ее планировалось именно в 1980 году — в Международный год ребенка.

Пути тогда построили узкоколейные, шириной 750 миллиметров и длиной порядка шести километров. Поезд курсировал между двумя станциями: Спортивная близ Центрального стадиона имени Кажмукана и Тулпар у шымкентского дендропарка.

В акимате пояснили, что детскую железную дорогу приходилось неоднократно закрывать из-за проблем с ремонтом локомотива. В середине 2010 года, после недолгого использования, детский поезд окончательно остановился в депо. В 2013 году транспортная прокуратура запретила эксплуатацию детской железной дороги.

КОНЕЧНАЯ СТАНЦИЯ

Аким Шымкента встретился с журналистами мегаполиса и детально пояснил, что восстанавливать железную дорогу не будут, по причине изменения плана города. К слову, если пройти по пути, где проходили ЖД-пути понимаешь, что смотреть сейчас не на что. По обе стороны построены дома, огорожены территории.

ЧТО БУДЕТ?

Габит Сыздыкбеков показал журналистам, что будет на месте этих путей. Там планируют построить пешую зону длинной в шесть километров, работы уже начались. А завершатся до 1-го июня. На объекте будут спортивные площадки, воркаут зоны, скамейки. Территория в шесть километров и шириной в пять метров, станет одной из достопримечательных мест для гостей и жителей мегаполиса.

«Станцию и вагоны на первой станции обновят. Сносить их и убирать не будем. Конечную станцию тоже обновим. Это будет зона отдыха для горожан. Мы очень надеемся, что место станет излюбленным для людей. Нужно понимать, что восстанавливать ее не получится, причин тут много. К примеру, часть железной дороги была демонтирована при строительстве развязки Аргынбекова-Байдибек би. Ну и видите, что люди, к примеру из вагонов увидят? А так, будет прогулочная зона с беговой и велосипедной дорожками, а также воркаут площадками. При этом, я хочу пояснить, что на все работы денег из бюджета не выделят, все это будут проводить спонсоры за свои деньги», — сказал Габит Сыздыкбеков, аким г. Шымкента.

ЧТО ДУМАЮТ ЖИТЕЛИ?

Жители домов, где проходила железная дорога говорят, что она до сегодняшнего времени была заброшенной и местом сбора бомжей.

«Мы долго думали как ситуацию в акимате будут исправлять. Тут было не пройти, а теперь работы начались, надеемся в сроки уложатся. Идея хорошая, но тут нужно понимать, что все делали качественно», — говорят жители.

Работы уже ведутся. В акимате пояснили, что откроют прогулочную зону к 1 июня. Аким Шымкента отметил, что контролирует строительство этого объекта, лично.