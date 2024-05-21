Реконструкция в Шымкенте: создайте уникальную кофейню в новой прогулочной зоне

В соответствии с поручением акима города, территория детской железной дороги в Шымкенте преобразуется в новую прогулочную зону с беговыми и велосипедными дорожками, а также воркаут-площадкой.

В связи с этим, акимат города объявляет конкурс среди предпринимателей на лучшую концепцию кофейни на территории новой прогулочной зоны, расположенной в районе бывших двух станций детской железной дороги. Конкурс проводится в открытом формате для обеспечения доступности для всех предпринимателей.

Основные условия конкурса:

Участники должны быть предпринимателями города Шымкента.

Требуется разработать концепцию кофейни (эскиз проекта), сохраняя исторический облик двух станций детской железной дороги, и предусмотреть дальнейшее содержание объекта.

Приветствуется разработка концепции кофейни в различных стилях (арабский, бразильский, колумбийский, европейский и др.) с соблюдением всех норм и требований, а также системы безопасности.

Концепцию необходимо направить на электронный адрес obrasheniya.akimat@ishymkent.kz.

Победителей определит специальная комиссия, утвержденная акиматом города Шымкента.

Победителям конкурса будут предоставлены участки (1 зона – 315 кв.м., 2 зона – 315 кв.м., 3 зона – 90 кв.м., 4 зона – 230 кв.м., 5 зона – 300 кв.м.) на указанной территории в долгосрочную аренду (договор на 5 лет с правом продления) в соответствии с нормами действующего законодательства.

Конкурс открыт для всех желающих.

Авторское право на концепцию сохраняется за разработчиком проекта.

Заявки принимаются на указанный выше электронный адрес с 22 мая 2024 года до 9:00 27 мая 2024 года.

По дополнительным вопросам можно обращаться по телефонам:

87252-24-75-15, 8701-100-00-93.

Шымкенту всегда было важно создавать комфортные условия для отдыха и развлечений горожан.

Реконструкция детской железной дороги и создание новой прогулочной зоны станет значительным шагом на пути к улучшению городской инфраструктуры и созданию благоприятной среды для жителей и гостей города.

Приняв участие в конкурсе, предприниматели могут внести свой вклад в развитие города и создать уникальное место для отдыха и досуга.

Концепция кофейни, которая будет реализована, должна не только сохранять исторический облик двух станций, но и соответствовать современным требованиям по безопасности и комфорту.

Мы ждем оригинальных и креативных идей, которые смогут украсить новую прогулочную зону и сделать её привлекательной для жителей всех возрастов.

Создание таких общественных пространств, как новая прогулочная зона с кофейней, позволит улучшить качество жизни в городе, укрепить социальные связи и сделать Шымкент еще более привлекательным для жизни и бизнеса.

Присоединяйтесь к конкурсу и внесите свой вклад в развитие нашего города!