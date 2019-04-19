В Шымкенте врачи выходили недоношенного ребенка, который появился на свет раньше срока на три месяца. Новорожденная, родилась с весом всего в 800 гр.
Первого февраля в шымкентский городской перинатальный центр поступила роженица, Дилфуза Артыкбаева. Состояние женщины было тяжелым. Будущую маму незамедлительно поместили в реанимацию.
Для того, чтобы не потерять ребенка, врачам пришлось провести кесарево сечение. В итоге на свет появился шестимесячная малышка. Врачи госпитализированы новорожденного в реанимационное отделение. В связи с недоношенностью у девочки были проблемы с дыханием, поэтому его подключили к аппарату искусственного вентиляции легких.
В течение двух месяцев врачи городского перинатального центра выхаживали малышку. В результате младенец набрал 1820 гр веса, а его состояние улучшилось. После того как девочка начала дышать самостоятельно, ее поместили в палату к матери. Маму со здоровой малышкой уже выписали домой.