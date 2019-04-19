В Шымкенте врачи выходили недоношенного ребенка, который появился на свет раньше срока на три месяца. Новорожденная, родилась с весом всего в 800 гр.

Первого февраля в шымкентский городской перинатальный центр поступила роженица, Дилфуза Артыкбаева. Состояние женщины было тяжелым. Будущую маму незамедлительно поместили в реанимацию.

Для того, чтобы не потерять ребенка, врачам пришлось провести кесарево сечение. В итоге на свет появился шестимесячная малышка. Врачи госпитализированы новорожденного в реанимационное отделение. В связи с недоношенностью у девочки были проблемы с дыханием, поэтому его подключили к аппарату искусственного вентиляции легких.

