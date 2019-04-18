В июне в городе заработает новый рынок. На объекте, занимающем площадь 7 гектаров будут продаваться 4 вида скота. На одной части территории рынка предприниматели планируют оборудовать автостоянку.

Отметим, это уже третий скотный рынок в Шымкенте. Первый рынок находился вдоль ул. Дулати на месте существующего ныне рынка «Казыбек», второй в районе Ташкентской трассы.

Главное отличие нового рынка от предыдущих в том, что здесь предусмотрен специальный пункт забоя скота, а в случае выявления больных животных – изолятор. Единственная, но существенная проблема нового рынка — отсутствие инфраструктуры.

Дауренбек Сандыбаев, руководитель скотного рынка: «Как вы знаете, большая проблема на любом рынке — это парковка. На старом рынке машины буквально дорогу перекрывали – некуда было ставить. Этот вопрос мы предусмотрели. Здесь из 7 га 5 занимает парковка и только два отведены под место для продажи скота».

Нурлан Жанабай