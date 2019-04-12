В Шымкенте участковые инспекторы Абайского отдела полиции задержали вора, промышлявшего карманными и квартирными кражами.

33-летний щипач орудовал в основном в общественном транспорте и в частном секторе. На вопрос с какой поры занимаетесь этим промыслом, он заявил, что является новичком и только осваивает специфику и тонкости в древнейшего промысла.

«Я только начал учится этому промыслу. Был бы профи, то меня бы не задержали. Примерно 15 краж совершил я. В автобусах, когда толкучка совершал карманные кражи. Брал сотовые телефоны и портмоне. Краденое сбывал рядом с «Гарантом»», — рассказал он своих «подвигах».

На допросе полицейские выяснили, что воришка является не только шипачем, но выражаясь на жаргоне, еще и форточником. Он обносил дома жителей частного сектора, проникая в их дома через окна.

По словам старшего инспектора 9 участкового пункта полиции, воришка давно попал в поле зрения бдительных полицейских. Но не было фактов и оснований для его задержания. Проявившие оперативность стражи порядка задержали вора в тот момент, когда он не успел избавится от улик.

Поймав вора-карманника и форточника полицейские сумели раскрыть сразу несколько преступлений.

Сейчас следователи выясняют его причастность к другим преступлениям.

Шакир Омаров