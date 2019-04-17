17 апреля в 07:34 на пульт «101» ДЧС г. Шымкент поступило сообщение о пожаре в торговом доме «Казына» по ул. Адырбекова.

Пожар произошел на цокольном этаже в продуктовом бутике на площади 6 кв. м, сообщает пресс-служба КЧС МВД РК. Силами пожарных подразделений возгорание локализовано в 07:52 и ликвидировано в 08:16.

Жертв и пострадавших нет.

Предварительная причина — короткое замыкание электропроводки. К тушению пожара были привлечены 18 человек личного состава и 3 единицы пожарной техники ДЧС г. Шымкент, сообщает пресс-служба ДЧС.