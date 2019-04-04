В Шымкенте пройдет выставка охотничьих собак.

13 апреля представительство республиканской ассоциации «Кансонар» по Туркестанской области проводит смотр собак охотничьих пород.

Особое внимание будет уделяться национальным породам — тазы и тобет. В программе конкурса — полевые испытания для собак.

Регистрация будет проходить с 9 до 10 часов. Взнос за участие — 3000 тенге.

Смотр состоится по адресу: г. Шымкент, мкр. «Казыгурт», ул. Акжар, поворот налево после школы № 86, в районе бывшего «Комсомольского озера».

Телефоны для справок: +7-777-096-10-00, +7-708-554-41-44, +7-707-683-57-79,+7-707-477-85-27.