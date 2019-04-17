Длинноносые тазы — аристократы, массивные и сильные тобеты, быстрые легавые. Вдали от городского шума, в микрорайоне «Казыгурт» прошел смотр собак охотничьих пород.

Заводчики и владельцы представили больше сотни четвероногих любимцев. Основной упор организаторы сделали на национальные породы. Кажымурат Копешев занимается разведением тазы больше 30 лет. Первую собаку ему подарили родители. Кажымурату тогда было 12 лет. Сегодня в эту породу собак влюблена вся семья. За одним из щенков на собачьем смотре присматривает дочь Кажымурата — Аяру.

«Вообще тазы это аборигенная порода, их не разводили, они с природы. Они универсальны, сами дичь ищут, гоняют, поймают. К тому же, они очень чистоплотны, казахи раньше жили в юртах и они там держали их. Чистоплотные собаки. Когда кормишь — ест, а когда не даешь, не трогают даже», — рассказывает Кажымурат Копешев, заводчик тазы.

Несмотря на то, что тазы являются казахской гордостью, официально запатентовать эту породу собак пока невозможно. Чтобы обратиться в международную кинологическую федерацию — нужна родословная. У многих заводчиков ее нет.

«Вообще, мы на ФСИ постараемся запатентовать, чтобы у нас не забрали Россия и Турция. Уже они собираются, поэтому это сейчас надо организовать. Сейчас, чтобы патентовать — нужна родословная, а мы же пишем «шежире» с 76 года, у кого брал откуда пошла, но документов нет у нас. Если много собак будет с родословной, то мы подадим заявку на ФСИ», — говорит Кажымурат Копешев.

По подсчетам заводчиков, в Туркестанской области насчитывается около тысячи собак породы тазы. Документы на питомцев их хозяева получат при условии участия в выставках. А это, зачастую, неподъемные расходы. Эта выставка — бюджетная. Оценивать хвостатых участников приехал именитый эксперт из Алматы Рашид Абубакиров. Он уверяет, для национальных пород собак пришло золотое время.

«Тазы — это наша национальная порода и сейчас она получает новый виток своего развития. Потому что раньше, в советское время, почти 70 лет она находилась на грани исчезновения. Был у нас такой Никита Сергеевич Хрущев, который называл тазы вредными собаками, потому что они ловят все живое. Собак попросту стреляли», — рассказывает Рашид Абубакиров, эксперт по национальным породам «КАНСОНАР».

Организаторы надеются, что собаки из Туркестанской области прославят регион на международных выставках.

«В 2020 году в Турции планируется международный смотр собак будет. И вот мы готовим туда, чтобы из нашей области тоже участвовали собаки. Тазы и тобеты являются охотничьими породами. С древних времен на лошадях беркутчи с собаками охотились наши предки, потом забылось это, перешли на ружья, начали стрелять. Но сейчас мы опять возрождаем национальную охоту», — рассказал Руфат Шаходжаев директор Республиканской ассоциации «КАНСОНАР» по Туркестанской области

В меньшинстве на выставке оказались легавые собаки. Своих питомцев эксперту решил представить Артем Светличный. Питомцы мужчины — венгерская выжла и собака немецкой породы — веймаранер. У собак несносный характер. Справиться с ним, учитывая активность, может не каждый. Артем гуляет с питомцами по 4 часа в день. Старается чаще выезжает на охоту.

«Это самые лучшие собаки, которых я видел. Они неприхотливые, любят играть, бегать. Хозяину отдаются полностью, то есть они хозяина боготворят. Собаки очень любят охоту, болеют без охоты. У этих собак очень сильно выражены охотничьи качества. То есть они охранные собаки. Они встают в стойку, когда видят дичь и по команде хозяина они эту дичь поднимают, стоит охотнику стрельнуть. Но если он не попадет, то собака на своем собачьем языке будет материться, скулить, визжать», — рассказывает Артем Светличный, владелец венгерской выжлы и веймараннера.

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За участие в выставке стразу несколько четвероногих участников получили подарки и медали. Главной же наградой для заводчиков стало полное письменное описание питомца, сделанное экспертом.

Анастасия Новикова