В Шымкенте рынки переводят в современный формат по аналогии с муниципальным рынком «Шапагат» г. Нур-Султан.

11 апреля 2019 года под руководством руководителя Департамента государственных доходов по г.Шымкент Н. Кушерова по согласованию с администрацией рынка состоялось открытие Консультативного центра органов госдоходов на территории рынка «Тұлпар — 2030».

В Консультативном центре установлены терминалы с «Кабинетом налогоплательщика» для сдачи налоговой отчетности, так же на территории рынка имеются кассы по приему налогов и платежей.

Руководитель Департамента отметил, что «в периоды отчетов сотрудники органов государственных доходов будут оказывать помощь предпринимателям в заполнении и сдаче форм налоговой отчетности, в вопросах регистрации и применения онлайн ККМ, разъяснять нормы налогового законодательства, доводить об изменениях и дополнениях и т.д.

В дальнейшем предприниматели сами будет отправлять отчеты, не прибегая к чьей-либо помощи. То есть, созданы все условия, чтобы предприниматели, не отлучаясь далеко от рабочего места смогли исполнить свои налоговые обязательства, экономя драгоценное для бизнеса временные затраты».

«Одной из мер по борьбе с теневой экономикой, как и во всем цивилизованном мире является применение онлайн контрольно-кассовых машин»- отметил Н.О.Кушеров.