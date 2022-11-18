Дополнительные камеры Сергек устанавливают в Шымкенте

Улучшением безопасной дорожной инфраструктуры занялись в южном мегаполисе.

В этом году, как сообщили местные власти, в городе ведется работа по установке 200 штук камер Сергек. Их установят в 50 местах. Что касается показателей прошлого года, в 2021-ом Шымкент пополнился 800 камерами Сергек в 200 локациях.

В целом по городу установлено 284 светофорных объекта, в текущем году дополнительно установлено 12 светофоров. Кроме того, на улицах города нанесено 450 километров дорожных знаков и установлено 4000 единиц дорожных знаков. Согласно плану на следующий год, в 15 местах планируется установить светофоры.

Напомним, первые аппаратно-программные комплексы «Сергек» установили в Шымкенте в сентябре 2018 года на перекрестке улиц Кунаева и Рыскулова. Далее тотальным видеоконтролем оснастили еще 35 городских перекрестков. Такие меры позволили значительно снизить количество ДТП.

Сейчас умные камеры установлены практически по всему городу, еще 200 камер установят до конца этого года.

Камеры фиксируют три вида нарушений: превышение скорости, пересечение стоп-линий на красный цвет и пересечение двойной сплошной, остановка в неположенном месте.

Кроме дорожно-транспортных происшествий, умные камеры помогают раскрывать преступления такие как кража, грабеж, хулиганство, убийство.

«Хорошо, что повсюду установлены камеры Сергек. Меньше гонять будут водители. Вообще по сравнению с теми годами когда не было камер, разница небо и земля. Как наши водители любили летать на дорогах. А сейчас на каждом шагу камера, на каждом перекрестке. И мы, родители, более спокойны за детей своих. Потому что есть контроль, есть порядок. Правильно, весь город должен просматриваться полицейскими. Это же безопасность граждан и на дорогах, и на улицах«, — говорит Ольга, жительница Шымкента.