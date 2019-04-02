Стартует прием документов для участия в программе «7-20-25»

5 апреля 2019 года (с 9.00 до 19.00) производится прием документов от желающих граждан на получение кредитного жилья по программе «7-20-25». В течение одного дня будут приниматься документы от платежеспособных граждан.

Планируется реализация 246 квартир, из них 82 — однокомнатных, 82 – двухкомнатных, 82 — трехкомнатных.

Жилье реализуется по программе «7-20-25», платежеспособным граждане могут приобрести жилье в кредит на 25 лет, первоначальный взнос — 20 %, годовая ставка – 7%.

Условия участия в программе:

— наличие гражданства Республики Казахстан;

— отсутствие ипотечных кредитов;

— наличие дохода;

— отсутствие жилья.

По программе кредитования работают восемь банков второго уровня. Это АО «Банк Центр кредит», АО «Евразийский Банк», АО «АТФ банк», АО «Цеснабанк», АО «Банк RBK», АО «Народный Банк Казахстана», АО «Forte Bank», АО «Сбербанк».

Претенденты, соответствующие основным требованиям программы, подают заявления на определенный тип квартиры и следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя и членов его семьи;

2) адресную справку о регистрации заявителя и постоянно проживающих с ним членов семьи по месту жительства;

3) кредитный отчет кредитного бюро, свидетельствующий об отсутствии жилищных займов на ипотечное неподвижное имущество.

Каждый гражданин в период подтверждения платежеспособности представляет по требованию банка необходимые документы.

Если заявитель не подтвердит соответствующий доход, то будет производиться отбор из последующих заявителей предварительных списков.

Прием документов проходит в здании фронт-офиса акимата города Шымкента по адресу: город Шымкент, проспект Республики, 12а (1-ый этаж).