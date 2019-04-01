Как сообщил Elitar.kz, школьник, погибший в Шымкенте 30 марта, был учеником физико-математической НИШ.

31 марта стало известно о трагедии. По предварительной версии 9-классник погиб в результате падения с 13 этажа. Был ли это несчастный случай или суицид, предстоит выяснить следователям.

Факт гибели подростка подтвердили в Управлении здравоохранения города. Ранее мы писали, что по неофициальной информации школьник был учеником престижного учебного заведения республиканского уровня. 31 марта, когда наш журналист приехал в учебное заведение, в комментариях ему отказали, несмотря на то, что в этот момент там находились педагоги и по мнению нашего источника, — администрация.

Сегодня факт гибели ученика именно этого учебного заведения официально подтвердили в управлении образования. Нам сообщили, что погибший школьник был учеником 9 класса физико-математической НИШ.