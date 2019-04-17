17 апреля в Шымкенте возможны перебои в телефонной связи с диспетчерами скорой помощи пульта 103. Это связано с техническими работами на телекоммуникационном оборудовании.

Если вы не сможете в это время дозвониться по телефону 103 медики предлагают вызвать скорую помощь, по следующим сотовым номерам.

1. 8771-829-78-46

2. 8771-829-76-68

3. 8771-829-78-51

4. 8778-474-73-08

5. 8775-917-52-48

5. 8707-205-84-17

6. 8707-205-84-26

Если у вас под рукой не будет сотового телефона, вы сможете дозвониться до диспетчера скорой помощи по телефону 103 со стационарного телефона.