17 апреля в Шымкенте возможны перебои в телефонной связи с диспетчерами скорой помощи пульта 103. Это связано с техническими работами на телекоммуникационном оборудовании.
Если вы не сможете в это время дозвониться по телефону 103 медики предлагают вызвать скорую помощь, по следующим сотовым номерам.
1. 8771-829-78-46
2. 8771-829-76-68
3. 8771-829-78-51
4. 8778-474-73-08
5. 8775-917-52-48
5. 8707-205-84-17
6. 8707-205-84-26
Если у вас под рукой не будет сотового телефона, вы сможете дозвониться до диспетчера скорой помощи по телефону 103 со стационарного телефона.