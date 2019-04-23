Степи Южного Казахстана заполыхали маковым пожаром.

Зрелище заставляет многочисленных проезжающих сбавить ход, остановиться, сделать фото и видео пылающей красной степи. Кажется, что она действительно горит, потому что яркие, алые маки сплошным ковром покрывают десятки квадратных километров. От легкого дуновения ветерка они, словно языки пламени, начинают плясать в причудливом танце.

Эта природная пляска продолжается всего несколько дней. И спасти ее могут только характерные для этого времени года дожди. А потом, когда все отцветет, наступит жесткая пора без дождинки. А палящее южное солнце покончит с зеленым буйством степи заключительным аккордом. На несколько месяцев степь станет желтой, малопривлекательной. Стихнет. Только степной ковыль будет трепетать от порывов раскаленного самума.

А пока маковок безумие радует глаз.