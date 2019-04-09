Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемых в краже автозапчастей.

В феврале текущего года в дежурную часть Сайрамского РУП обратился местный житель о том, что неизвестные лица похитили запчасти с его грузовой автомашины. В тот же день в полицию обратился другой потерпевший, у которого злоумышленники сняли с грузовика автомобильные диски. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила свыше 200 тысяч тенге. Данные факты зарегистрировали в ЕРДР Сайрамского РУП по статье 188 УК РК «Кража».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские Сайрамского РУП задержали 4 подозреваемых, местных жителей. Всего следствием установлена причастность задержанных к 6 фактам кражи на сумму около миллиона тенге. Часть краденного имущества возвращена законным владельцам. Полицейскими выяснятся причастность подозреваемых к другим аналогичным преступлениям.

В настоящее время материалы досудебного расследования направлены в суд для принятия процессуального решения.

В свою очередь полицейские Туркестанской области напоминают автовладельцам о необходимости быть бдительными и не оставлять автомашины без присмотра. По возможности, следует парковать автотранспорт на охраняемые автостоянки или на хорошо освещённых участках улиц и дворов, в т.ч. оборудованных системами видеонаблюдения. Автомашины необходимо оборудовать противоугонными системами и охранной сигнализацией. Не стоит оставлять ключи, документы и ценные вещи в автомашине, даже если отходите от автомобиля ненадолго. Если же Вы стали жертвой или очевидцем подобных преступлений, то незамедлительно обращайтесь за помощью в полицию по телефону «102».

Пресс-служба ДП Туркестанской области.