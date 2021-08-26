Полицейские Туркестанской области подозреваемого в краже телефона у спящего водителя.

В дежурную часть ОП г. Кентау с заявлением обратился один из местных жителей о том, что во дворе многоэтажного дома у него похитили сотовый телефон. Как рассказал потерпевший, когда он спал в автомобиле с открытыми дверьми, неизвестные лица украли из салона смартфон марки «Самсунг», стоимостью 200 тысяч тенге.

Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК РК «кража».

На место преступления сразу же выехала следственно-оперативная группа, созданная из числа опытных сотрудников полиции. Полицейским удалось выйти на след автовора и задержать подозреваемого. Им оказался житель г. Кентау, которого доставили в городской отдел полиции.

В ходе расследования выяснилось, что подозреваемый, воспользовавшись моментом, с целью лёгкой наживы, незаметно похитил дорогой гаджет у спящего автовладельца. Затем, он продал мобильник соседу за 3 тысячи тенге, выдав его за собственный.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.

Изъятый в качестве вещественного доказательства сотовый телефон вернули законному владельцу, который выразил благодарность стражам порядка.

Подозреваемый находится под подпиской. Следствием выясняются все обстоятельства дела и причастность мужчины к другим аналогичным преступлениям.