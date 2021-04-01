В Туркестане оперативники криминальной полиции в течение суток задержали межрегиональную преступную группу, состоящую из четырех человек.

Подозреваемые угнали дорогие автомашины у жителей города Актобе, Туркестанской и Кызылординской областей.

Для совершения преступления автоугонщики использовали специальное сканирующее устройство стоимостью около 5 миллионов тенге. С помощью “электронной отмычки” они вскрыли и угнали пять автомашин. В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование по статье 188 ч. 4 УК РК “Кража в особо крупном размере”.

У подозреваемых изъята Toyota и сканирующее устройство. С целью установления скупщиков краденных автомашин, областные стражи порядка провели оперативно-розыскные мероприятия, которые принесли свои плоды.

В результате скрупулезной и тщательно проведенной работы полицейские установили четверых подозреваемых, скупавших угнанные автомашины по низким ценам. Ими оказались жители Актюбинской области. Их задержание оперативники провели в городах Шымкент, Актобе и Костанайской области. А один подозреваемый объявлен в розыск. Стражи порядка вернули законному владельцу одну угнанную Toyota.