Крупную сумму денег украли из бардачка автомобиля в Шымкенте

Инцидент произошел накануне в центре города, Аль-Фарабийском районе. За помощью в полицию обратился мужчина. Он рассказал, что неизвестный разбил стекло и вытащил 5 тысяч долларов и 180 тысяч тенге.

Полицейские вышли на след автовора. Им оказался 20-летний студент, житель Шымкента. Ранним утром он зашел через ворота другого дома, затем проник на территорию потерпевшего, разбил стекло и обчистил содержимое бардачка.

Злоумышленника задержали, он находится в изоляторе временного содержания. Ведется досудебное расследование.