В полицию города Кентау с заявлением о краже имущества обратился автовладелец.

С его слов, неизвестные похитили у него три двери от автомашины Toyota Camry, , сообщает Polisia.kz.

Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшему, составила около 100 тысяч тенге. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 188 УК РК “Кража”. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские вышли на след злоумышленника. Как выяснилось, автовором оказался житель Кентау, которого стражи порядка задержали по месту жительства. В ходе расследования установлено, что подозреваемый похитил двери автомашины, наняв таксиста, которого попросил довезти до адреса.

По словам водителя такси, пассажир заверил его, что перевозит собственные двери. В настоящее время по факту кражи чужого имущества проводится досудебное расследование. Изъятые в качестве вещественных доказательств автомобильные двери вернули законному владельцу. Подозреваемый арестован. Выясняется причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.