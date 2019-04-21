Второй тур выборов президента на Украине: как проходит голосование в Казахстане

На 12 часов дня в избирательном участке в Нур-Султане проголосовали 57 украинцев, передает Sputnik.

На Украине стартовал второй тур президентских выборов. В столице Казахстана, как и во многих городах мира, проходит процедура голосования, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

В Нур-Султане избирательный участок для украинцев открыт в посольстве Украины в Казахстане. Избиратели смогут отдать свой голос за понравившегося кандидата с 8.00 до 20.00 часов по времени Киева (с 11.00 до 23.00 по времени Нур-Султана).

«По организации у нас проблем никаких нет. Бюллетени, списки, информационная поддержка — все в сроки было. Голосование проходит в обычном режиме. На 12 часов дня (по времени Нур-Султана) у нас проголосовали 57 человек, и ровно такое же количество людей проголосовали в прошлый раз», — сказал председатель комиссии на заграничном избирательном участке в Республике Казахстан при территории посольства Украины Виталий Локтев.

Ожидается, что на избирательный участок в Нур-Султане, как и в прошлый раз, свои голоса придут отдать 149 человек, отметил он.

В настоящее время проголосовали граждане Украины, проживающие в столице Казахстана. По данным членов избирательной комиссии, ожидается прибытие избирателей из Семея, Павлодара, Костаная, Караганды и Алматы,

«Мы переживаем, что происходит на Украине, нам не безразлична судьба страны, несмотря на то, что мы проживаем уже четвертый год здесь (Нур-Султан — Sputnik). Мы все-таки надеемся на лучшие перемены в стране. Поэтому считаем, что свой голос отдать необходимо для будущего Украины», — рассказал избиратель Алексей.

«Я надеюсь, что эти выборы все-таки как-то поднимут нашу Украину. Дай бог, чтобы закончилась война. Это самое главное для нашего государства», — отметила избирательница Инна.

Всего на консульском учете в Казахстане состоят более тысячи человек. К участию в выборах допускаются граждане Украины, проживающие в Казахстане и России.

Известно, что проживающие в РФ украинцы не смогут принять участие в президентских выборах, поскольку ЦИК Украины закрыл все участки в России. Также в выборах не смогут принять участие жители Донбасса.

К участию в выборах допускаются граждане Украины, достигшие 18 лет. Для получения бюллетеня при себе необходимо иметь паспорт или дипломатический служебный паспорт.

На пост главы государства претендуют два кандидата — действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.