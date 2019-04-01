ЦИК Украины официально заявил, что в стране пройдет второй тур выборов президента.

«Я обращаю внимание, что будет второй тур, перед ЦИК стоит очень амбициозная задача, потому что временной отрезок, который есть между подведением окончательных результатов и подписанием ЦИК протокола назначения голосования 21 апреля по второму туру — очень и очень короткий», — сообщила в понедельник на брифинге председатель ЦИК Татьяна Слипачук.