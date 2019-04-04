Центризбирком Украины подвел окончательные итоги голосования в первом туре президентских выборов.
У выигравшего первый тур президентской гонки шоумена, лидера партии Слуга народа Владимира Зеленского 30,24% голосов избирателей.
За действующего президента Украины Петра Порошенко проголосовали 15,95% пришедших на выборы.
Ставшая третьей лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко набрала 13,4% голосов.
За лидера «Оппозиционной платформы — за жизнь» Юрия Бойко отдали голоса 11,67% избирателей.
Лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко набрал 6,91%, экс-главаСБУ Игорь Смешко — 6,04%, лидер Радикальной партии Олег Ляшко — 5,48%.
Остальные 32 кандидата набрали менее 5% голосов. Занявший последнее место Роман Насиров получил 0,01% — 2 582 голоса избирателей.