Названы сроки выдвижения кандидатов для участия во внеочередных выборах президента Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как сообщили в Центральной избирательной комиссии, выдвигать кандидатов на должность президента можно со дня, следующего за днем назначения выборов (то есть с 10 апреля).

Выдвижение заканчивается в 18.00 28 апреля. Отмечается, что сроки проведения избирательных мероприятий внеочередных выборов устанавливаются ЦИКом.

Право на выдвижение кандидатов в президенты согласно пункту 1 статьи 55 Конституционного закона «О выборах» принадлежит республиканским общественным объединениям, зарегистрированным в установленном порядке. Об этом говорится в информации, подготовленной пресс-службой ЦИК.

В Центризбиркоме планируют в ближайшее время утвердить календарный план мероприятий по подготовке к предстоящим внеочередным выборам президента.