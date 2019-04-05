Рабочая поездка представителей Министерства здравоохранения в г.Шымкент началась с замечаний по поводу капитального ремонта второй городской поликлиники.

С самого утра рабочая группа посетила вторую городскую больницу, где ознакомилась с работой медицинского учреждения. Отметим, что эта больница многопрофильная: есть поликлиника, роддом и больница. По словам самих врачей, старое здание действительно обветшало, но капитальный ремонт планируют начать уже в мае.

А вот в шестой поликлинике не хватает усовершенствования проектов постройки, — отметил Болат Токежанов.

Неудобным проектом ответственный секретарь Министерства здравоохранения назвал разъединенность взрослого и детского отделения шестой поликлиники. По современным стандартам, два отделения должны находиться в одном здании, что существенно облегчит работу самого персонала, — отметил Болат Токежанов.

Особое внимание секретарь уделил и работе функционирования системы электронного обслуживания пациентов по ИИНу. Проверил лично и, убедившись в ее исправности и доступности, Болат Токежанов изъявил желание пообщаться с врачами поликлиники, которые уже работают по программе управления заболеваниями.

Стоит отметить, что по программе управления заболеваниями всего в Шымкенте прошли обучение 1128 медработников. Все они будут работать по новой программе оказания более качественных медицинских услуг по участкам, кроме того самим пациентам, входящим в эту программу, нужно будет подписать социальный контракт и нести ответственность за свое лечение, — пояснил представитель министерства.

Жания Алимжан