Житель Туркестанской области из ревности утопил свою подругу. Как выяснилось, 22-летний житель Сайрамского района около года ухаживал за 20-летней знакомой. Из-за материальных трудностей молодой человек не имел возможности жениться, но предлагал своей избраннице переехать на север на заработки.

Девушка медлила с ответом. Во время очередного свидания на окраине села молодой человек вновь не получил от девушки согласия на переезд и заподозрил, что у нее есть другой.

В приступе ревности он схватил подругу за горло и принялся душить. В ходе борьбы они вместе упали в протекающий рядом канал. Здесь молодой человек поставил точку в своем романе – утопил возлюбленную.

Тело девушки было обнаружено в канале в тот же день. Вначале возникло предположение, что она упала в воду и утонула.

Но обнаруженные у нее на шее следы удушения привели к уголовному расследованию, а затем и задержанию подозреваемого. Парень во всем признался.

Специализированный межрайонный уголовный суд Туркестанской области признал подсудимого виновным в умышленном убийстве и приговорил его к 10 годам лишения свободы в колонии максимальной безопасности.